وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل فلسطينياً بزعم محاولته تنفيذ عملية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة الانتخابات المركزية تنشر توضيحاً بشأن الترشح وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد والعمل يناقشان سبل واليات التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الوعظ والإرشاد بالأوقاف يعقد دورة في تعامل الدعاة مع الجمهور وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تنتهي من تركيب نظام المراقبة المتطور بكلية الدعوة فرع الشمال وكالة الرأي الفلسطينية "التربية والتعليم" تستعرض انجازاتها خلال 15 عاماً وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي ووزارة المرأة يناقشان تنظيم أحكام خاصة بالخلع وكالة الرأي الفلسطينية اندلاع مواجهات في كفر عقب ومحيط قلنديا شمال القدس وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد اختبارات السند المتصل عن رسول الله وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يسلم اتحاد الطاولة (14.000) شيكل لدعم الأندية والبطولات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الطقس: عودة الأمطار إلى فلسطين ابتداءً من الغد

28 شباط / فبراير 2021 06:57

أمطار في فلسطين
أمطار في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن آخر الخرائط والصور الجوية أظهرت تقدم منخفض جوي ضعيف صوب المنطقة، إذ انخفضت درجات الحرارة بشكل ملموس الأحد.

وتوقعت الدائرة تساقط أمطار محلية تتركز على شمال فلسطين بما في ذلك شمال الضفة الغربية المحتلة غداً الاثنين، فيما يتوقع هطول أمطار خفيفة على بقية المناطق.

وقالت "تضعف يوم الثلاثاء فرصة هطول الأمطار، وتكون الأجواء صحوة بوجه عام مع حرارة أقل من معدلها".

ورجحت وصول منخفض جوي ضعيف آخر الأربعاء، على أن تنخفض درجات الحرارة وتتساقط أمطار محلية تتركز على شمال فلسطين بما في ذلك شمال الضفة وأمطار خفيفة على بقية المناطق.

ويتوقع بقاء فرصة الأمطار المحلية يوم الخميس مع انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفيما يتعلق بتوقعات المدى البعيد، وفق موقع "طقس فلسطين الحدث"، فلا يرى في الأفق منخفضات جوية عميقة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"شُراب" يختتم مبادرة توفير 165 عربة متنقلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟