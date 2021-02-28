الطقس: عودة الأمطار إلى فلسطين ابتداءً من الغد

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت دائرة الأرصاد الجوية أن آخر الخرائط والصور الجوية أظهرت تقدم منخفض جوي ضعيف صوب المنطقة، إذ انخفضت درجات الحرارة بشكل ملموس الأحد.

وتوقعت الدائرة تساقط أمطار محلية تتركز على شمال فلسطين بما في ذلك شمال الضفة الغربية المحتلة غداً الاثنين، فيما يتوقع هطول أمطار خفيفة على بقية المناطق.

وقالت "تضعف يوم الثلاثاء فرصة هطول الأمطار، وتكون الأجواء صحوة بوجه عام مع حرارة أقل من معدلها".

ورجحت وصول منخفض جوي ضعيف آخر الأربعاء، على أن تنخفض درجات الحرارة وتتساقط أمطار محلية تتركز على شمال فلسطين بما في ذلك شمال الضفة وأمطار خفيفة على بقية المناطق.

ويتوقع بقاء فرصة الأمطار المحلية يوم الخميس مع انخفاض آخر على درجات الحرارة، وفيما يتعلق بتوقعات المدى البعيد، وفق موقع "طقس فلسطين الحدث"، فلا يرى في الأفق منخفضات جوية عميقة.