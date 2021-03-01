الطقس: انخفاض بدرجات الحرارة وأجواء غائمة وممطرة

فلسطين المحتلة - الرأي

يكون الجو اليوم الاثنين غائما جزئيا الى غائم وباردا ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً ، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

ويوم غد الثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

الأربعاء 2021/03/03 يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

الخميس 2021/03/04 يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر :

1- التزحلق على الطرقات.

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية.