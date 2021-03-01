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لا تدع "كورونا" تنسيك فيروس" سي".. اعرف علامات الإصابة به

01 آذار / مارس 2021 09:01

لا تدع "كورونا" تنسيك فيروس" سي".. اعرف علامات الإصابة به
لا تدع

منذ بداية انتشار فيروس كورونا يعيش الكثيرون حالة من الرعب والفزع خوفًا من العدوى، وذلك لأن فيروس كورونا من الفيروسات المميتة والتى تؤثر على المرضى بشكل كبير ولكن فى ظل الانشغال بفيروس كورونا تناسى البعض أن هناك فيروسات وأمراض أخرى خطيرة يجب أن نحمى أنفسنا منها ومن أبرزها فيروس سى.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز علامات الإصابة بفيروس سى هى:

1:الإرهاق الشديد.

2:ضعف الشهية.

3:اصفرار لون الجلد والعينين (اليرقان).

4:بول غامق اللون.

5:حكَّة في الجلد.

6:تَراكُم السوائل في بطنكَ (الاستسقاء).

7:تورم كلتا رجليك.

8:فقدان الوزن.

9:الارتباك، والنُّعاس وتداخُل الكلام (الاعتلال الدماغي الكبدي).

10:أوعية دموية تشبه العنكبوت على جلدكَ (أورام وعائية عنكبوتية).

تبدأ كل عدوى التهاب الكبد C الوبائي المزمن بمرحلة حادَّة. لا يُشخّص عادةً التهاب الكبد C لأنه نادرًا ما يُسبِّب أعراضًا. عندما تَظهَر العلامات والأعراض، قد تشمل اليرقان، إلى جانب التعب والغثيان والحُمَّى وآلام العضلات، تَظهَر الأعراض الحادة بعد شهر إلى ثلاثة أشهر من التعرُّض للفيروس، وتستمرُّ من أسبوعين إلى ثلاثة أشهر.

التهاب الكبد C الحادُّ لا يتحوَّل إلى مزمن دائمًا،و يتخلّص بعض الناس من فيروس التهاب الكبد سيHCV من أجسامهم بعد المرحلة الحادة، وهي نتيجة تُعرَف باسم التطهير الفيروسي التلقائي،و في الدراسات التي أُجرِيَتْ على الأشخاص المصابين بفيروس التهاب الكبد سي الحاد HCV، تراوحت معدَّلات التطهير الفيروسي التلقائي من 15% إلى 25%. التهاب الكبد C الحاد يستجيب بشكل جيِّد إلى العلاج بمضادات الفيروسات.

فى حالة اصابتك بفيروس سى يجب اتباع بعض النصائح للحفاظ على صحتك مع العلاج وهى:

1:الابتعاد عن التدخين.

2:عدم تناول أى أدوية إلا تحت اشراف الطبيب.

3:الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر المهمة لصحة الجسم وطرد الفيروسات.

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