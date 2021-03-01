مشعشع: الأزمة المالية للأونروا ستبقى لسنوات

فلسطين المحتلة - الرأي

قال سامي مشعشع المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، اليوم الاثنين، إن هناك العديد من الدول الكبرى تدعم الاستقرار المالي للأونروا من خلال تقديم الدعم اللازم لها لمنع حدوث أزمات جديدة تؤثر على خدماتها، لكن ذلك لم يحل الأزمة المالية.

ولفت مشعشع خلال تصريحات صحفية إلى أن المؤتمر الدولي الذي سيعقد بتحضيرات من قبل دولة السويد هذا العام لضمان تمويل الأونروا، لن ينهي الأزمة المالية التي ستبقى الوكالة تعاني منها خلال الأعوام القادمة.

وبين أن المؤتمر يهدف إلى ترجمة الدعم السياسي الذي تحصل عليه الوكالة إلى دعم مالي، والعمل على إدخال إصلاحات أساسية داخل المؤسسة دون المس بالخدمات التي تقدم للاجئين الفلسطينيين.

وأشار مشعشع إلى أن الأونروا تريد الخروج من الأزمة بالاعتماد على التبرعات السنوية الغير ثابتة، والبحث عن حلول أخرى.

وردًا على سؤال حول عودة الدعم الأميركي، قال المتحدث باسم الأونروا "عودة التبرعات الأميركية كما كانت سابقًا ستحل جزءًا من الأزمة المالية، ولكن لا يعمل على إنهائها بشكل كامل".