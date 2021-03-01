تعليم الشمال تتفقد اجراءات السلامة بعد افتتاح الفصل الدراسي الثاني

غزة- الرأي

نظمت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، جولات ميدانية شملت مدارس: أم الفحم الثانوية للبنات، وجبل المكبر الثانوية للبنين، وجباليا الأساسية "ب" للبنات، وفاطمة بنت أسد الأساسية "ب" للبنات، والنقب الأساسية للبنين، والرافعي الأساسية للبنين، وعمواس الأساسية "ب" للبنات، والنزلة الأساسية للبنين، وأحمد الشقيري الثانوية للبنين.

جاء ذلك، بعد افتتاح مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، بحضور ومشاركة المجلس الأعلى لأولياء الامور المركزي بالمديرية، الفصل الدراسي الثاني، من العام الدراسي 2020/2021، وفق إجراءات الوقاية من جائحة "كورونا"، بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية.



وشارك في تلك الجولات مدير التربية والتعليم أ. أشرف حرز الله، ومدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة، ومدير الدائرة الفنية أ. موسى شهاب، وعدد من رؤساء الأقسام في المديرية، إلى جانب أعضاء المجلس الأعلى لأولياء الأمور المركزي.



وقال أ. حرز الله، إن انطلاق الدراسة بمدارس المديرية، جاء وفقًا للترتيبات والإجراءات الوقائية من جائحة "كورونا"، بما يراعي المصلحة العامة للطلبة والهيئات التدريسية، لضمان استمرار العملي التعليمية.



ودعا أ. حرز الله، الطلبة والهيئات التدريسية إلى ضرورة الالتزام باتباع كل وسائل الوقاية لمنع انشار الفايروس، الأمر الذي يساهم في استمرار افتتاح المدارس وتوجه الطلبة إليها دون انقطاع في ظل بيئة تعليمية صحية وآمنة.



من ناحيته لفت أ. صالحة، إلى أن العمل خلال الفصل الجاري سيكون بنظام التعليم المدمج الذي يجمع بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بُعد ، ليكون الدوام الوجاهي بالتناوب بين المجموعتين ( أ، ب) باستثناء الشُعب التي يقل عدد طلبتها عن (25) طالباً فيسمح لهم بالدوام الكامل.



بدوره، عبّر أ. شهاب عن ارتياحه من إجراءات السلامة والوقاية التي اتبعتها المدارس لضمان سلامة وصحة الطلبة، متمنياً السلامة التامة للجميع، داعياً الجميع إلى عدم التراخي في اتباع تلك الإجراءات لضمان استمرار التعلم الوجاهي وعدم اللجوء إلى قرار الإغلاق مرة أخرى.



من ناحيتهم، أشاد أعضاء المجلس الأعلى لأولياء الأمور بالإجراءات التي تتبعها المديرية ومدارسها في مواجهة "كورونا"، مؤكدين أن الصورة الشرقة التي رأوها في الميدان تعكس حجم الجهد المبذول من قبل كافة أركان العملية التعليمية في مديرية شمال غزة.