وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2772) الاثنين1/3/2021 وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام: (85) انتهاكاً بحق الصحفيين خلال فبراير المنصرم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزل مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية مركز شرطة معن بخان يونس ينهي خلافين ماليين بقيمة "13" ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال تتفقد اجراءات السلامة بعد افتتاح الفصل الدراسي الثاني وكالة الرأي الفلسطينية النيابة الجزئية بغزة تختتم دورة "مهارات التحقيق" لضباط مركز الشجاعية وكالة الرأي الفلسطينية انتعاشة كبيرة لريال مدريد بعد صحوة فبراير وكالة الرأي الفلسطينية ميلان يهزم روما في مباراة مثيرة ويبقي الصراع على اللقب مشتعلا وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يستعيد توازنه في الدوري الإنكليزي بالفوز على شيفيلد يونايتد وكالة الرأي الفلسطينية دوري أبطال إفريقيا: انتصار عريض للوداد وخسارة قاسية لبلوزداد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم منزل مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة

01 آذار / مارس 2021 09:53

القدس المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم البلدية قرية العيساوية شمالي شرق القدس، وأحاطت بمنزل المقدسي حاتم حسين خليل أبو ريالة،  من ذوي الاحتياجات الخاصة، وشرعت بهدمه.

وتتذرع قوات الاحتلال بحجة عدم الترخيص لعمليات عدم منازل المواطنين الفلسطينيين.

وتمنع سلطات الاحتلال منح الفلسطينيين ترخيص بناء أي منزل وخصوصا شرق القدس المحتلة، فبلدية الاحتلال تخصص أماكن للسكن والترخيص في شمالي المدينة بعيدًا عن المركز، لإبعاد وتفريغ العاصمة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تهدم فيها بلدية الاحتلال منزل أبو ريالة. 

يقول المقدسي: “هم لا يريدوننا هنا، يريدون تهجيرنا واقتلاعنا من أرضنا وإبعادنا عنها كي تصبح فارغة لهم ولمشاريعهم“.

ويضيف أنهم يطالبون أهل القدس باتباع القوانين لبناء منشآتهم، لكن بلدية الاحتلال نفسها لا تتبع ذلك، مشيرًا إلى أن كل ما يقوم بهالاحتلال كيدي وانتقامي من المقدسيين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"شُراب" يختتم مبادرة توفير 165 عربة متنقلة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟