الاحتلال يهدم منزل مقدسي من ذوي الاحتياجات الخاصة

القدس المحتلة - الرأي

اقتحمت قوات الاحتلال برفقة طواقم البلدية قرية العيساوية شمالي شرق القدس، وأحاطت بمنزل المقدسي حاتم حسين خليل أبو ريالة، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وشرعت بهدمه.



وتتذرع قوات الاحتلال بحجة عدم الترخيص لعمليات عدم منازل المواطنين الفلسطينيين.



وتمنع سلطات الاحتلال منح الفلسطينيين ترخيص بناء أي منزل وخصوصا شرق القدس المحتلة، فبلدية الاحتلال تخصص أماكن للسكن والترخيص في شمالي المدينة بعيدًا عن المركز، لإبعاد وتفريغ العاصمة.

وتعد هذه المرة الرابعة التي تهدم فيها بلدية الاحتلال منزل أبو ريالة.

يقول المقدسي: “هم لا يريدوننا هنا، يريدون تهجيرنا واقتلاعنا من أرضنا وإبعادنا عنها كي تصبح فارغة لهم ولمشاريعهم“.

ويضيف أنهم يطالبون أهل القدس باتباع القوانين لبناء منشآتهم، لكن بلدية الاحتلال نفسها لا تتبع ذلك، مشيرًا إلى أن كل ما يقوم بهالاحتلال كيدي وانتقامي من المقدسيين.