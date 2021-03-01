الإعلام: (85) انتهاكاً بحق الصحفيين خلال فبراير المنصرم

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الإعلام- المكتب الإعلامي الحكومي- تقريرها الشهري لانتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" والاعتداء على حرية الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر فبراير/ شباط 2021 المنصرم والتي بلغت(85 ) انتهاكاً، منها ( 63) انتهاكاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بالتآمر مع إدارات مواقع التواصل الاجتماعي في محاربة المحتوى الفلسطيني، يقابله( 22) انتهاكاً من جهات فلسطينية.

انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي

ورصدت وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الإعلام في تقريها الشهري خلال شهر فبراير المنصرم2021، اعتقال واحتجاز وإبعاد وحبس منزلي، من قبل قوات الاحتلال "الإسرائيلي لعدد (13) من صحفيين ومنهم : محمد ادكيك، سيف الدين القواسمي، صابرين أبو دياب، علي سمودي، طاقم تلفزيون فلسطين، طاقم تلفزيون رويترز، طاقم قناة العالم، و حمزة الحطاب، ومشهور الوحواح، مصطفى أبو رموز، مصعب شاور، وابعاد الباحث جمال أبو عمر عن القدس المحتلة لمدة عشرة أيام، والحبس المنزلي للكاتب والناشط مهند أبو غوش لمدة خمسة أيام.

فيما مددت قوات الاحتلال وأجلت اعتقال عدد(4) من الصحفيين، وهم تمديد اعتقال الصحفي أحمد أبو صبيح، وطارق أبو زيد، وتامر البرغوثي، ويزن أبو صلاح.

وسجلت وحدة الرصد (4) حالات اعتداء وضرب وشتم بألفاظ نابية على عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم انتهاكات الاحتلال منهم الاعتداء على الصحفي مصعب شاور، والاعتداء على طاقم تلفزيون فلسطين وعددهم ثلاثة، فيما تم تهديد واتهام عدد(2) للصحفيين وهما مصعب شاور والصحافية صابرين أبو دياب من الداخل المحتل.

إلى ذلك، منعت قوات الاحتلال بالشراكة مع المستوطنين، أكثر من(15) صحفياً عن التغطية، وعرقلت أداء مهامهم وتغطيتهم انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ومنعتهم من العمل، وخلال عمليات المنع تم مصادرة عدد(6) كاميرات فيديو ومعدات، واحتجاز هويات وبطاقات صحفية.

ووثقت الوحدة أيضاً(1) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش وعبث في محتويات منزل الصحفي مصطفى أبو رموز قبل ان تقوم باعتقاله.

وبشأن محاربة المحتوى الفلسطيني، أغلقت وقيدت حساب وحظرت إدارات مواقع التواصل الاجتماعي وبالتآمر مع الاحتلال الإسرائيلي أكثر من (12) حالة لصحفيين وإعلاميين بذريعة نشر على المواقع ما يخالف تعليمان النشر، حيث اغلق حظر ومنع موقع الفيس بوك عدد خمسة حالات، فيما منع تويتر واحد حالة، وموقع الرسائل الفورية الواتس خمس حالات، واختراق موقع اخباري حالة واحدة.

أما في جانب مضايقات الاحتلال للأسرى الصحفيين في جسون الاحتلال، سجل التقرير(2) حالة تعذيب جسدي ونفسي والعزلة بحق الصحفي يزن أبو صلاح ومنعه من لقاء محاميه وإصدار أي اخبار عنه لذويه وذلك بهدف الضغط عليه لإرغامه على الاعتراف بالتهم المفبركة ضده، كما تم اجبار عدد(4) من الصحفيين على دفع غرامة مالية قبل الافراج عنهم.

اعتداءات فلسطينية

وحول انتهاكات من قبل جهات فلسطينية سجلت وحدة الرصد و المتابعة خلال شهر فبراير2021 المنصرم(22) حالة تمثلت في شتم وتهديد عدد(1)، وفصل بشكل تعسفي لعدد(21) صحفياً من راديو أجيال وفضائية النجاح.



