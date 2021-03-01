جامعة الأقصى تستقبل وفداً من المكتب الوطني لإعادة إعمار غزة

غزة- الرأي

استقبل القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصى بغزة اليوم، وفداً من المكتب الوطني لإعادة إعمار غزة، يرافقه عميد شئون العلاقات الدولية د. نبيل العيلة.

و أشاد أ.د. صبح إلى جهود جامعة الأقصى، في الاستمرار بالعملية التعليمية برغم الظروف الصحية التي مرت بها فلسطين جراء تفشي فيروس كورونا حيث أدارت الجامعة العملية الأكاديمية، والامتحانات الإلكترونية بقدر عال من الجودة والمصداقية، متحدثاً عن تاريخ جامعة الأقصى وعراقتها وكلياتها وأقسامها النوعية والمميزة، وعن الخدمات التي تقدمها الجامعة للطلبة من اعفاءات ومنح مختلفة لأكبر شريحة طلابية في فلسطين.

وتمنى استمرار التواصل مع المكتب الوطني لإعادة إعمار غزة وأن يكون مشروع مختبر الوسائط المتعددة هو باكورة التعاون مع الجامعة.

من جهته شكر م. رأفت سعد الله إدارة الجامعة على حفاوة الاستقبال، مثنية على الجهود المبذولة في خدمة الطلبة، كون جامعة الأقصى هي أكبر جامعة نظامية تخدم أكبر شريحة طلابية على مستوى الوطن.