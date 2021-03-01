ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

خان يونس- الرأي

نظم ملتقى إعلاميات الجنوب سلسلة ورش عمل توعوية بعنوان "المشاركة السياسية للمرأة" عبر البث المباشر من خلال تطبيق zoom والتي حاضر فيها نخبة من ذوي الاختصاص، بمشاركة 100 شخص من طلبة وطالبات الجامعات والمهتمين، يأتي ذلك ضمن أنشطة مشروع "اعلاميات من أجل التغيير" الممول من المؤسسة الاوروبية من أجل الديمقراطية EED.

وأوضحت المديرة التنفيذية لملتقى اعلاميات الجنوب أ. ليلى المدلل أن هذه الورش استهدفت طلبة وطالبات الجامعات بهدف تعزيز دور المرأة في المشاركة بالحياة السياسية الفلسطينية، ورفع مستوى الوعي لدى الفئات المستهدفة، للمساهمة في دعم واسناد النساء في أي انتخابات قادمة وتعزيز دورها السياسي في الأحزاب السياسية الفلسطينية.



ونوهت الى أن الملتقى يهدف من خلال هذه المحاضرات الى مناقشة أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار، وكذلك التعرف على الدور المنوط بالمرأة للوصول لصناعة القرار، والوقوف على أهم المعيقات والصعوبات التي تحول دون ذلك والعمل على تجاوزها، والتعرف على دور الاعلام والحكومة وصناع القرار والفصائل والأحزاب تجاه مشاركة المرأة.



وقد تطرقت ورش العمل التوجيهية الى العديد من القضايا الخاصة بالمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية منها: الوضع السياسي والظروف الحالية وما قدمته المرأة الفلسطينية في المراحل السابقة والحالية وتأثير الانقسام وأثره على الحياة السياسية والاخفاقات وضعف تمثيل المرأة في المشاركة السياسية واتخاذ القرار، والدور المطلوب للوصول الى مشاركة حقيقية للمرأة في صنع القرار.



كما تناولت تجارب الانتخابات الفلسطينية السابقة ودور المؤسسات النسوية في العمليات الانتخابية، والتعريج على تجارب انتخابية للنساء والكوتا النسوية، وأهمية دور الاعلام في تغطية وتعزيز مشاركتها السياسية والمشاركة في صنع القرار.

هذا وتخلل المحاضرات الحديث عن أمثلة ناجحة لنساء قياديات ومشاركات سياسية ناجحة لشباب فاعلين، وذلك لتشجيع النساء والشابات على المشاركة السياسية وتعزيزها.