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16 وفاة و1724 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

01 آذار / مارس 2021 01:07

رام الله - الرأي

أعلنت وزيرة الصحة برام الله أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت خلال الموجز اليومي لفيروس "كورونا" في فلسطين، إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " بيت لحم 193، قلقيلية 63، ضواحي القدس 106، أريحا والأغوار 46، طوباس 24، نابلس 239، الخليل 322، سلفيت 94، رام الله والبيرة 389، طولكرم 81، جنين 69"، قطاع غزة 98.

وأوضحت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " بيت لحم 115، قلقيلية 35، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 17، طوباس 7، نابلس 57، الخليل 82، سلفيت 55، رام الله والبيرة 299، طولكرم 35، جنين 23"، قطاع غزة 83.
 
وأفادت بأنه تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية: " الخليل 6، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 4، جنين 1، نابلس 1، سلفيت 1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 116 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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