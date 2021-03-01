الحكم على القيادية "جرّار" بالسجن عامين مع غرامة مالية

غزة - الرأي

حكمت محكمة عوفر الإسرائيلية اليوم الاثنين على القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار بالسجن لمدة عامين مع دفع غرامة مالية.

"جرار" أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني.