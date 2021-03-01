الحكم على القيادية "جرّار" بالسجن عامين مع غرامة مالية

حكمت محكمة عوفر الإسرائيلية اليوم الاثنين على القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار بالسجن لمدة عامين مع دفع غرامة مالية.
"جرار" أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني.
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01 آذار / مارس 2021 01:09
غزة - الرأي
حكمت محكمة عوفر الإسرائيلية اليوم الاثنين على القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار بالسجن لمدة عامين مع دفع غرامة مالية.
"جرار" أبرز قيادات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وانتخبت عضوا في المجلس التشريعي الفلسطيني.
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