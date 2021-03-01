وكالة الرأي الفلسطينية "الدفاع المدني" يدعو للضغط على الاحتلال للسماح بدخول المركبات والمعدات وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تشرع بحملة موسعة لتنظيف مقابر المحافظة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الشمال يفتتح دورتي "التعليم العلاجي" و"الانضباط الإيجابي" وكالة الرأي الفلسطينية "الفرا" يتفقد امتحان جائزة " فاروق الفرا للتميز والإبداع" وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تعقد محاضرة بمشاركة عربية عن الابتكار في المكتبات المدرسة وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الاقتصادية بالتشريعي تعقد جلسة استماع لوكيل وزارة الزراعة وكالة الرأي الفلسطينية "أبو راس" يثني على جهود بلدية جباليا النزلة للنهوض بالمدينة وكالة الرأي الفلسطينية النقل والمواصلات تناقش مشروع عمل نظارات طبية للسائقين وكالة الرأي الفلسطينية الحكم على القيادية "جرّار" بالسجن عامين مع غرامة مالية وكالة الرأي الفلسطينية 16 وفاة و1724 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
أخبار » أخبار الأسرى

الاحتلال ينقل الأسير "دويكات" لسجن "جلبوع" بعد 6 أشهر من العزل

01 آذار / مارس 2021 03:35

سجون الاحتلال
سجون الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

نقلت إدارة سجون الاحتلال الأسير خليل عبد الخالق دويكات (46 عامًا)، من سجن عزل "أيلون الرملة" إلى سجن "جلبوع" بعد عزلٍ استمر 6 أشهر.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت دويكات في 26 من آب 2020، ولاحقاً هدمت منزله في بلدة روجيب في نابلس، في شهر تشرين الثاني.

ولفت النادي في بيان له اليوم الاثنين، إلى أنه ومنذ تاريخ اعتقاله تواصل سلطات الاحتلال حرمان عائلته من زيارته، وهو متزوج وأب لستة بنات.

يشار إلى أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من سياسة العزل بحقّ الأسرى مؤخرًا، وتُشكّل إحدى أقسى وأخطر السياسات التنكيلية الممنهجة التي تُمارس بحقهم، ويواجه الأسرى المعزولون في ظل انتشار الوباء، عزلًا مضاعفًا.

يُذكر أن زيارة المحامي تُشكل الوسيلة الوحيدة لهم للتواصل مع العالم الخارجي، إلا أنه ومنذ بداية انتشار الوباء، يواجه المحامون معيقات في تنفيذ زيارات لهم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟