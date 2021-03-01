تنظيمات مغربية تعلن تأسيس هيئة جديدة لدعم فلسطين

الرباط - الرأي

أعلن 15 تنظيماً سياسياً ونقابياً وحقوقياً في المغرب، عن تأسيس هيئة جديدة لدعم القضية الفلسطينية، ومناهضة التطبيع.

وقالت الهيئة التي تأسست باسم "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع” إن هذه الخطوة جاءت رداً على التوقيع الرسمي للنظام المغربي لاتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب الإعلام المغربي، سجلت الهيئة، التي أعلن تأسيسها في اجتماع في المقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الرباط، أمس الأحد، أن أهدافها تتمثل في إسقاط التطبيع ومقاومته.

وأفادت الهيئة أن الإطار الجديد جاء بدعم 15 هيئة سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية مغربية، مقاومة للتطبيع وداعمة للقضية الفلسطينية.

وأعلن النظام المغربي نهاية العام المنصرم، عن تطبيع العلاقات رسميا مع الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أعلنت رفضه جمعيات وهيئات مغربية في حينه.