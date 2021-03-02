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الاحتلال يعتقل 22 مواطناً من الضفة

02 آذار / مارس 2021 08:15

الضفة المحتلة- الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واسعة لعدة بلدات ومدن باضفة الغربية المحتلة اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من جنين، وهم: مراد وليد ملايشة، ومحمد محمود علاونة، ومراد محمد فشافشة، من بلدة جبع، وشادي عبد الرؤوف صبيحات في الثلاثينات من عمره أثناء تواجده في مدينة أريحا، وهو من قرية رمانة غرب جنين.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، وهما: الأسير المحرر إبراهيم سليمان دعدوع (21 عاما)، ومحمود أحمد عيسى (21 عاما) من بلدة الخضر.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: مجد جرار (30 عاما) من مدينة البيرة، وسعد زلوم (22 عاما) من حي عين مصباح برام الله، ومحمد سليمان كنعان (39 عاما) من بلدة بيرزيت.

كذلك لفتت المصادر إلى اعتقال قوات الاحتلال، المواطن علي عبد الغفار دوفش (29 عاما)، من الخليل بعد تفتش منزله في حي عين سارة بالمدينة.

ومن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: خالد عدنان عطية الزبدة، ومنصور منصور ادحيلية، والأسير المحرر أمجد وليد سليمان نعالوة (34 عاما)، ومحمود مهنا من ضاحية شويكة، والأسير المحرر مهدي حسن حامد (29 عاما)، وأحمد سمارة من بلدة بلعا شرقا.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: مالك بلال اشتية (27 عاما) من قرية تل، وعاصم جميل اشتية (26 عاما)، من حي رفيديا وهو من سكان تل، وموسى محمد دويكات من بلاطة البلد.

ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: ربيع الصياد (42 عاما)، وعيد شبانة (21 عاما) من بلدة الطور، وطارق مروان عبيد (21 عاما)، من حي عبيد بالعيسوية.

 

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