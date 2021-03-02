منخفض جوي سريع يؤثر على البلاد غداً

رام الله - الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الثلاثاء، غائماً جزئياً وبارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً الأربعاء تتأثر البلاد بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتوقعت الدائرة بأن يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي بعد غدٍ الخميس، لذا يبقى الجو غائما جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الجمعة المقبل يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.