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نداء هذا الحوت يمكنه اختراق القشرة الأرضية

02 آذار / مارس 2021 09:16

نداء هذا الحوت يمكنه اختراق القشرة الأرضية
نداء هذا الحوت يمكنه اختراق القشرة الأرضية

توصلت دراسة جديدة قادها عالما الزلازل فاكلاف كونا وجون نابالك من الأكاديمية التشيكية للعلوم وجامعة ولاية أوريغون، إلى أن نداء حوت الزعنفة هو من بين أعلى الأصوات في المحيط، ويمكنه اختراق قشرة الأرض.

تكشف أصداء أغاني الحيتان التي سجلتها الأجهزة الزلزالية في قاع المحيط، أن الموجات الصوتية تمر عبر طبقات من الرواسب والصخور التي تحتها. ويمكن لهذه الأغاني أن تساعد في فحص بنية القشرة عندما لا تتوفر طرق مسح تقليدية حسبما أفاد الباحثون.

حيث عمل كونا ونابالك على تحليل 6 أغنيات يصدرها حوت واحد أثناء سباحته في المحيط، وقاموا بتسجيل تلك الأغاني التي استمرت من 2.5 إلى 4.9 ساعة في عامي 2012 و2013، بشبكة مكونة من 54 مقياساً للزلازل في قاع المنطقة الشمالية الشرقية للمحيط الهادئ.

وأشارت الدراسة إلى أن أصوات حيتان الزعانف يمكن أن تصل إلى 189 ديسيبل، وأنها صاخبة مثل السفن الكبيرة. وتكتشف الأجهزة الزلزالية الموجات الصوتية للأغنية مثلما تلتقط النبضات الزلزالية أو من المدافع الهوائية المستخدمة في عمليات المسح على متن السفن.

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