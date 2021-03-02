صبيحات: 500 حالة من السلالات الجديدة لكورونا بالضفة

رام الله - الرأي:

قال مسؤول ملف كورونا في شمال الضفة وسام صبيحات، إن هناك نحو 500 حالة من السلالات الجديدة بفيروس "كورونا" بالضفة الغربية، ويجري فحص المزيد من الحالات في الوقت الحالي.

وطالب صبيحات في تصريحات إذاعية رسمية له اليوم الثلاثاء، المواطن بوجوب الالتزام بغض النظر عن نوعية السلالة المنتشرة، مبيناً أن الارتفاع الملحوظ للمصابين بفيروس كورونا هو لأن السلالات الجديدة تصيب فئات السن الأصغر عمرًا وحتى الأطفال، والذي أدى إلى أنّ المصابين انتشرت في المؤسسات والمدارس والجامعات وأماكن أخرى.

مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة برام الله ناجي نزال، أكد أنه يجري توسعة أقسام "كورونا" وإضافة أقسام جديدة ليتسنى تقديم الخدمة للمرضى في ظل الازدياد المضطرد بالإصابات في محافظات الضفة.

وذكر أن قرار الحكومة بزيادة عدد الأسرّة والكوادر الطبية سينعكس بزيادة الكفاءة على الخدمة المقدمة.