وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يفجر الأزمة المؤجلة بين ليفربول ومصر وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يتطلع لإنقاذ موسمه عبر مسابقة الكأس وكالة الرأي الفلسطينية دوري غزة:شباب رفح يفوز على ضيفه خدمات الشاطئ في الوقت القاتل ويستعيد الصدارة وكالة الرأي الفلسطينية نجاح زراعة القوقعة السمعية بغزة.. تفتح أبواب الأمل للصم وكالة الرأي الفلسطينية قطيع أغنام يسقط في نهر جليدي وكالة الرأي الفلسطينية 9 ظواهر فلكية في مارس.. أبرزها بدء الربيع والقمر «الدودي» وكالة الرأي الفلسطينية صبيحات: 500 حالة من السلالات الجديدة لكورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية نداء هذا الحوت يمكنه اختراق القشرة الأرضية وكالة الرأي الفلسطينية 3 أعراض لـ فيروس كورونا يمكن أن يكون لها عواقب وخيمة وكالة الرأي الفلسطينية 6 آثار جانبية عند تناول كميات زائدة من الفستق.. منها مشاكل الهضم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

صبيحات: 500 حالة من السلالات الجديدة لكورونا بالضفة

02 آذار / مارس 2021 09:23

رام الله - الرأي:

قال مسؤول ملف كورونا في شمال الضفة وسام صبيحات، إن هناك نحو 500 حالة من السلالات الجديدة بفيروس "كورونا" بالضفة الغربية، ويجري فحص المزيد من الحالات في الوقت الحالي.

وطالب صبيحات في تصريحات إذاعية رسمية له اليوم الثلاثاء، المواطن بوجوب الالتزام بغض النظر عن نوعية السلالة المنتشرة، مبيناً أن الارتفاع الملحوظ للمصابين بفيروس كورونا هو لأن السلالات الجديدة تصيب فئات السن الأصغر عمرًا وحتى الأطفال، والذي أدى إلى أنّ المصابين انتشرت في المؤسسات والمدارس والجامعات وأماكن أخرى.

 مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة برام الله ناجي نزال، أكد أنه يجري توسعة أقسام "كورونا" وإضافة أقسام جديدة ليتسنى تقديم الخدمة للمرضى في ظل الازدياد المضطرد بالإصابات في محافظات الضفة.

وذكر أن قرار الحكومة بزيادة عدد الأسرّة والكوادر الطبية سينعكس بزيادة الكفاءة على الخدمة المقدمة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟