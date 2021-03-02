وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يفتتح ملعب نادي الرضوان وكالة الرأي الفلسطينية "وحدة الكسور المعقدة" بغزة.. إنجازات تتجاوز حصار 15 عام وكالة الرأي الفلسطينية صلاح يفجر الأزمة المؤجلة بين ليفربول ومصر وكالة الرأي الفلسطينية برشلونة يتطلع لإنقاذ موسمه عبر مسابقة الكأس وكالة الرأي الفلسطينية دوري غزة:شباب رفح يفوز على ضيفه خدمات الشاطئ في الوقت القاتل ويستعيد الصدارة وكالة الرأي الفلسطينية نجاح زراعة القوقعة السمعية بغزة.. تفتح أبواب الأمل للصم وكالة الرأي الفلسطينية قطيع أغنام يسقط في نهر جليدي وكالة الرأي الفلسطينية 9 ظواهر فلكية في مارس.. أبرزها بدء الربيع والقمر «الدودي» وكالة الرأي الفلسطينية صبيحات: 500 حالة من السلالات الجديدة لكورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية نداء هذا الحوت يمكنه اختراق القشرة الأرضية
أخبار » عجائب وطرائف

قطيع أغنام يسقط في نهر جليدي

02 آذار / مارس 2021 09:29

قطيع أغنام يسقط في نهر جليدي
قطيع أغنام يسقط في نهر جليدي

تسبب البرودة الشديدة تجمد بعض الأنهار في الصين، وتكوّن طبقات الثلوج السطحية الرقيقة في بعض المناطق.

ونتيجة لذلك تنخدع بعض الحيوانات وتمر فوقها، لكن سمك طبقات الثلوج الصغير يجعلها غير قادرة على الصمود فتنهار لتغرق تلك الحيوانات.

وحدث ذلك مع قطيع من الأغنام كان يحاول عبور نهر جليدي قبل أن تسقط العشرات منه في الماء، حيث ظلت تحاول الخروج دون جدوى.

وتمكن مجموعة من المارة ورجال الشرطة من تشكيل فريق إنقاذ لإخراج تلك الأغنام، حسبما تقول شبكة تلفزيون الصين الدولية.

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد لحظات عمل فريق الإنقاذ الذي تمكن من إنقاذ تلك الأغنام خلال نصف ساعة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟