قطيع أغنام يسقط في نهر جليدي

تسبب البرودة الشديدة تجمد بعض الأنهار في الصين، وتكوّن طبقات الثلوج السطحية الرقيقة في بعض المناطق.

ونتيجة لذلك تنخدع بعض الحيوانات وتمر فوقها، لكن سمك طبقات الثلوج الصغير يجعلها غير قادرة على الصمود فتنهار لتغرق تلك الحيوانات.

وحدث ذلك مع قطيع من الأغنام كان يحاول عبور نهر جليدي قبل أن تسقط العشرات منه في الماء، حيث ظلت تحاول الخروج دون جدوى.

وتمكن مجموعة من المارة ورجال الشرطة من تشكيل فريق إنقاذ لإخراج تلك الأغنام، حسبما تقول شبكة تلفزيون الصين الدولية.

ونشرت الشبكة مقطع فيديو يرصد لحظات عمل فريق الإنقاذ الذي تمكن من إنقاذ تلك الأغنام خلال نصف ساعة.