"وحدة الكسور المعقدة" بغزة.. إنجازات تتجاوز حصار 15 عام

غزة- الرأي- نهى مسلم

“بانتهاء حرب ٢٠١٤ وما نتج عنها من إصابات كثيرة بالأطراف والتشوهات، تطلعت وزارة الصحة لضرورة تكوين هذه الوحدة لخلق فريق متخصص لمعالجة هذا النوع من الاصابات للتخفيف عن كاهل المرضى مشقة السفر للخارج للعلاج”.

رئيس وحدة الكسور المعقدة بمجمع ناصر الطبي د. محمود مطر قال إن وزارة الصحة بغزة بادرت وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية مثل منظمة MAP لمساعدة الفلسطينيين بإرسال بعض جراحي العظام للتدريب في لندن؛ وكذلك إرسال فريق تمريض وفرق علاج طبيعي للتدريب على معالجة الكسور المعقدة، إضافة إلى ايفاد الوفود المتخصصة بهذا النوع من الإصابات لقطاع غزة لمتابعة عمل الفريق المحلى”.

ويضيف مطر:" بانتهاء عام ٢٠١٥ تم إنشاء هذه الوحدة في مجمع الشفاء وبشكل مبدئي، شرع الفريق المحلى بالعمل وبمساعدة MAP وفريق إنجليزي تم تزويد هذه الوحدة بالأدوات الجراحية من أحدث الأدوات المستخدمة عالميا لمثل هذه الإصابات".

ويستطرد قائلا:” مع تراكم أعداد الإصابات وخاصة بعد إصابات مسيرات العودة كان لا بد من تخصيص مكان مناسب لاستيعاب مثل هذه الحالات، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية تم إنشاء وحدة منفصلة في مجمع ناصر مكونة من جراحية تمريض وأخصائيين نفسيين وعلاج طبيعي وفني عمليات بواقع يصل إلى 32 سرير بالوحدة وذلك بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٩ ومن ذلك التاريخ والطاقم الطبي المحلى يتعامل مع هذه الحالات بمهنية عالية”.

وحول نوعية الحالات التي يتم التعامل معها بالوحدة، يذكر مطر أن أن هذه الوحدة تقوم بإجراء العمليات لمرضى الكسور المعقدة التي نتج عنها التئام خاطئ بالقصر والتشويه وفقدان الجلد والتهابات مزمنة، كما وتشمل المرضى ذوى التشوهات الخلقية للأطراف. وذكر أنه تم اجراء 257 عملية جراحية منذ منتصف نوفمبر 2019 حتى كتابة التقرير، منها 271 حالة دخول ومتابعة 1393 حالة في العيادة الخارجية.

وعلى صعيد قوائم الانتظار، يوضح أن إنشاء هذه الوحدة خفف من قوائم الانتظار للمرضى بحيث لا ينتظر المريض للعملية المجدولة أكثر من شهر، أما العمليات الطارئة فيتم تقديم حالته بشكل طارئ، لافتا إلى أنه يتم إجراء حوالى20 عملية شهريا ومتابعة حوالي ١٥٠ حالة يتم الكشف عنها بالعيادة الخارجية.

أول عملية بتقنية “ماسكيليه”

وبين أن إجراء أول عملية جراحية بتقنية “ماسكيليه” قدت تمت لطفل لم يتجاوز الثامنة وتعد أحد أبرز النجاحات التي حققتها الوحدة لعلاج التشوهات و الكسور المعقدة منذ انشائها ، لافتا الى أن هذه التقنية تعتمد بالأساس على وجود نقص في العظام أو فراغ مع عدم التئام فيتم من خلالها إزالة واستئصال جميع العظم الميت وغير ملتئم في الساق ومن ثم وضع كتلة اسمنتية مكان هذا الفراغ لمدة شهرين تقوم خلالها الأنسجة ببناء غلاف حي وفجوة حول هذه الكتلة تتيح بدء العمل في مراحل العلاج المختلفة، مبينا أن هذه التقنية تم التدريب عليها من خلال الوفود الطبية الزائرة للقطاع و أطباء عالميين اثناء عمل طاقم الكسور المعقدة في الخارج .

ويعتبر هذا مشروع وحدة الكسور المعقدة أحد المشاريع الاستثنائية التي أنشأتها وزارة الصحة في ظل الحصار، لتلبية كافة احتياجات المرضى بقطاع غزة في ظل صعوبة التنقل للعلاج بالخارج والتخفيف عن كاهلهم عبء ومعاناة السفر.