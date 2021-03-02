حماس ترحب برسالة جماعية لـ422 نائباً أوروبياً انتقدوا الاحتلال

غزة – الرأي:

رحبت حركة المقاومة الإسلامية حماس، بالرسالة الجماعية التي خاطب فيها 422 نائبًا في البرلمان الأوروبي، يمثلون 22 دولة أوروبية، ومن أحزاب سياسية مختلفة، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل، وكذلك وزراء خارجية بلدانهم.

وقال عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" باسم نعيم، إن النواب انتقدوا في الرسالة بعبارات صريحة السياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها المخططات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وهدم البيوت وترحيل الفلسطينيين بالقوة وحصار غزة.

كما أكد النواب في الرسالة أن هذه السياسة لا تخدم الاستقرار في المنطقة، وتقوض الأمن وفرص حل الصراع، وأن هذه الرسالة خطوة مهمة، يجب أن تتبعها خطوات أخرى لفضح السياسة الإسرائيلية العدوانية تجاه شعبنا، والأهم أن تتحول هذه الخطوات إلى أفعال تضع حدًا لهذا العدوان المستمر منذ سبعة عقود، وأن تفرض على دولة الاحتلال العقوبات اللازمة لردعه عن الاستمرار في جرائمه تجاه شعبنا، وإلزامه بالاستجابة لتطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأكد نعيم أن استمرار الصمت الدولي على هذه السياسات الإسرائيلية يعني ضوءًا أخضرَ للاحتلال ومخططاته العدوانية، ما يعني تقويض الأمن والاستقرار في الإقليم وعلى المستوى الدولي.