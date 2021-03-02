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6 وفيات و2412 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

02 آذار / مارس 2021 01:20

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 وفيات، و2412 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1316 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الصحة في التقرير اليومي حول الحالة والوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة: "الخليل 2، نابلس 1، رام الله والبيرة 1"، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " الخليل 357، نابلس 281، طولكرم 120، سلفيت 98، بيت لحم 203، رام الله والبيرة 451، ضواحي القدس 125، طوباس 36، أريحا والأغوار 32، قلقيلية 47، جنين 69"، قطاع غزة 154، مدينة القدس 439.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " الخليل 228، نابلس 117، طولكرم 38، سلفيت 35، بيت لحم 59، رام الله والبيرة 264، ضواحي القدس 80، طوباس 12، أريحا والأغوار 0، قلقيلية 17، جنين 46"، قطاع غزة 123، مدينة القدس 297.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، لفتت الصحة إلى وجود 114 مصابًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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