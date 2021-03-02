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الاحتلال يوافق على بناء 930 وحدة استيطانية في القدس

02 آذار / مارس 2021 01:47

القدس المحتلة - الرأي

وافق الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على تعديلات وإضافات للمشروع الذي قدمته بلدية الاحتلال في القدس قبل ثلاثة أسابيع لبناء 930 وحدة استيطانية جديدة ضمن خطة شاملة لتوسعة مستوطنة "بسغات زئيف" المقامة على أراضي عدة قرى شمال شرق القدس المحتلة، باستثمارات تقارب 400 مليون شيكل.

وكانت بلدية الاحتلال في القدس شرعت منذ بداية العام الجاري بالعمل على خطين متوازيين، يتمثل الأول بتسريع عمليات هدم المنازل الفلسطينية، أما الثاني فيتمثل بتسريع عشرات المشاريع الاستيطانية لتوسعة المستوطنات في شمال المدنية وجنوبها، والترويج لخطة استراتيجية جديدة لتعزيز مستوطنات "بسغات زئيف" و"رمات شلومو" شمال المدنية، و"جيلو" و"جفعات همتوس" جنوباً.

وتضمنت الخطة التي يقودها رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليون، "تطوير الفضاء العام، والحياة المجتمعية، والتعليم، والرياضة، والثقافة، والترفيه، إلى جانب تنفيذ حلول نقل متقدمة وإصلاح لتعزيز الأعمال المحلية".

وقال ليون في ملاحظاته على الخطة أمس الاثنين، إنه سيتم تمديد الخط الأحمر للسكك الحديدية الخفيفة، وسيربط الخط شمال "بسغات زئيف" بالمحطة المركزية في شارع يافا بالقدس الغربية، فيما سيبدأ العمل في الأشهر المقبلة على مد خطوط السكك الحديدية شمال "بسغات زئيف".

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