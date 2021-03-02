دعوة من "علماء المسلمين" لإحياء أسبوع القدس العالمي

فلسطين المحتلة - الرأي

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، إلى إحياء "أسبوع القدس العالمي"، عبر مضاعفة الجهد، وتكثيف الأعمال الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأكد الاتحاد في بيانه، أن الدفاع عن القدس الشريف وتحريرها من المحتلين فريضة شرعية، وضرورة قومية وفلسطينية وإنسانية.

ودعا الاتحاد علماء ومؤسسات وهيئات ومنظمات الأمة العربية والإسلامية إلى إحياء هذا الأسبوع، بمضاعفة الجهود من خلال الخطب، والمحاضرات والندوات وكذلك بتسجيلات صوتية ومرئية وبرامج تلفزيونية داعمة لقضيتنا الأولى.

وشدد على أن تعاون العلماء والمؤسسات وأهالي فلسطين، يبطل ما يحاك من تهويد ضد القدس الشريف.

ووجه الاتحاد الشكر لكل من وقف مع الحق الفلسطيني من الملوك والرؤساء والأمراء والحكومات، والمنظمات، والعلماء والإعلاميين والشعوب الحية في العالم.

وكان عضو مجلس أمناء الاتحاد نواف تكروري، قد أكد في وقت سابق، أنه سيتم عقد فعاليات إحياء أسبوع القدس العالمي في الأسبوع الأخير من شهر رجب الحالي.

وأشار "تكروري"، إلى أن 50 رابطة وهيئة علمائية انضمت إلى برنامج الأسبوع من دول عربية وإسلامية مختلفة، يتقدمها رئاسة الشؤون الدينية التركية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وغيرهما.

ويتزامن أسبوع القدس العالمي الذي يصادف (6 إلى 12 آذار/مارس الجاري) مع ذكرى تحرير المسجد الأقصى والقدس في 27 رجب عام 583 هجري، على يد القائد صلاح الدين الأيوبي، وذكرى حادثة الإسراء والمعراج.