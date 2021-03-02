وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تبحث مع شركة "أوريدو" سبل تعزيز التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تناقش تطوير مقترح حوسبة عمليات التحصيل المالي وكالة الرأي الفلسطينية "المجلس الأعلى للرياضة" ينظم ورشتي عمل لتحديد احتياجات الأندية الرياضية وكالة الرأي الفلسطينية مختصون يوصون بتطوير قدرات الشباب في مجالات الاعلام والتكنولوجيا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يوافق على بناء 930 وحدة استيطانية في القدس وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تتابع مجالات الجودة والنوعية في مؤسسات التعليم العالي وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تعلن أسماء الطلبة المرشحين للمنح الدراسية في اندونيسيا وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تناقش آليات تقييم أداء المديريات وتطوير الخدمات وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل رئيسة مركز نسوي مخيم شعفاط بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية 6 وفيات و2412 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين
أخبار » عربي ودولي

دعوة من "علماء المسلمين" لإحياء أسبوع القدس العالمي

02 آذار / مارس 2021 03:40

دعوة الاتحاد لإحياء أسبوع القدس العالمي
دعوة الاتحاد لإحياء أسبوع القدس العالمي

فلسطين المحتلة - الرأي

دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، إلى إحياء "أسبوع القدس العالمي"، عبر مضاعفة الجهد، وتكثيف الأعمال الداعمة للقضية الفلسطينية.

وأكد الاتحاد في بيانه، أن الدفاع عن القدس الشريف وتحريرها من المحتلين فريضة شرعية، وضرورة قومية وفلسطينية وإنسانية.

ودعا الاتحاد علماء ومؤسسات وهيئات ومنظمات الأمة العربية والإسلامية إلى إحياء هذا الأسبوع، بمضاعفة الجهود من خلال الخطب، والمحاضرات والندوات وكذلك بتسجيلات صوتية ومرئية وبرامج تلفزيونية داعمة لقضيتنا الأولى.

وشدد على أن تعاون العلماء والمؤسسات وأهالي فلسطين، يبطل ما يحاك من تهويد ضد القدس الشريف.

ووجه الاتحاد الشكر لكل من وقف مع الحق الفلسطيني من الملوك والرؤساء والأمراء والحكومات، والمنظمات، والعلماء والإعلاميين والشعوب الحية في العالم.

وكان عضو مجلس أمناء الاتحاد نواف تكروري، قد أكد في وقت سابق، أنه سيتم عقد فعاليات إحياء أسبوع القدس العالمي في الأسبوع الأخير من شهر رجب الحالي.

وأشار "تكروري"، إلى أن 50 رابطة وهيئة علمائية انضمت إلى برنامج الأسبوع من دول عربية وإسلامية مختلفة، يتقدمها رئاسة الشؤون الدينية التركية والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وغيرهما.

ويتزامن أسبوع القدس العالمي الذي يصادف (6 إلى 12 آذار/مارس الجاري) مع ذكرى تحرير المسجد الأقصى والقدس في 27 رجب عام 583 هجري، على يد القائد صلاح الدين الأيوبي، وذكرى حادثة الإسراء والمعراج.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟