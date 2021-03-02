ائتلاف "أمان": مؤسسات بالضفة تلقت لقاح "كورونا" قبل المستحقين

فلسطين المحتلة - الرأي

كشف مدير ائتلاف "أمان" عصام حج حسين اليوم الثلاثاء، عن إقدام السلطة الفلسطينية على إعطاء لقاح "كورونا" لعاملين في عدد من مؤسساتها دون غيرهم من المستحقين وفقاً لأولوية تلقي اللقاح حسب البروتوكول الصحي.

وقال "حسين" إن المؤسسات التي تلقت اللقاح وفقا للمعلومات إلي وصلت الائتلاف هي: "المجلس الأعلى للشباب والرياضة ووزارة الرياضة وهيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الشؤون المدنية، وجهات ذات علاقة بالأجهزة الأمنية ".

وطالب مدير الائتلاف الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة بالكشف عن أسماء كافة من حصلوا على لقاح "كورونا" منذ دخوله.

بدورها، طالبت مؤسسات المجتمع المدني رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق للنظر في عملية توزيع اللقاح ومحاسبة كل من سمح بتجاوز مبادئ التوزيع، ونشر خطة توزيع لقاح كوفيد-19.