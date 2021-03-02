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مركز حقوقي يُزكي الشرطة في غزة بشأن تأمين الانتخابات

02 آذار / مارس 2021 08:37

الشرطة الفلسطينية في غزة
الشرطة الفلسطينية في غزة

غزة- الرأي:

قال مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام يونس، إن جهاز الشرطة في قطاع غزة يستطيع بكل شفافية وحيادية تأمين اللجان الانتخابية، وتوفير الجو العام لخوض العملية الانتخابية المرتقبة.

وأوضح "يونس" في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء، أن الشرطة في غزة باتت في مكانة متقدمة من خلال تعاملها مع الجمهور، وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

وأضاف "لدينا رضا تام لسلوك الشرطة في غزة والتي بالرغم من كل الأزمات إلا أنها تفهمت احتياجات المواطنين وساهمت في حل العديد من القضايا".

ومن المقرر أن يتم عقد الانتخابات الفلسطينية في 22 مايو/آيار القادم، بعدما توافقت الفصائل على آلياتها خلال حوارات جمعتهم في القاهرة برعاية مصرية.

 

 

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