الطقس: أجواء غائمة جزئياً والحرارة أدنى من معدلها

غزة – الرأي:

قالت دائرة الأرصاد الجوية، ان البلاد تتأثر اليوم الأربعاء، بمنخفض جوي، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

واشارت الدائرة الى أن تأثير المنخفض الجوي يستمر يوم غد الخميس، لذا يبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

ولفتت الى ان الجو يكون يوم الجمعة المقبل غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

اما السبت، فيكون الجو صافيا بوجه عام، و يطرأ ارتفاع ملموس اخر على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا ولطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية، المواطنين من خطر تشكل السيول في الاودية خاصة في المناطق الشرقية، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية.