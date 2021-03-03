وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن أن ينتشر "كوفيد -19" من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟ وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة جزئياً والحرارة أدنى من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية "انقطاع النفس الانسدادي النومي" شائع لدى من يعانون من مشاكل في الذاكرة وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق أول مركبة جوية قتالية بدون طيار أسرع من الصوت فى العالم وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق أوّل ساعة ذكية بنمط رياضي خاص لكرة القدم.. هذه خصائصها! وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام" تشارك بالورشة التدريبية لحماية الانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية مركز حقوقي يُزكي الشرطة في غزة بشأن تأمين الانتخابات وكالة الرأي الفلسطينية الضفة: 500 إصابة بالسلالة الجديدة لفايروس "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية مقتل شاب فلسطيني بجريمة طعن في الداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية ائتلاف "أمان": مؤسسات بالضفة تلقت لقاح "كورونا" قبل المستحقين
أخبار » الأسرة و المجتمع

كيف يؤدى الأرق ومشاكل النوم الى زيادة آلام التهابات المفاصل؟

03 آذار / مارس 2021 09:00

كيف يؤدى الأرق ومشاكل النوم الى زيادة آلام التهابات المفاصل؟
كيف يؤدى الأرق ومشاكل النوم الى زيادة آلام التهابات المفاصل؟

أكد تقرير صادر عن مؤسسة التهاب المفاصل البريطانية والذى نشر في موقع اكسبريس، أن 80 % من المصابين بالتهاب المفاصل يعانون من مشاكل في النوم، سواء كان ذلك أثناء النوم أو البقاء نائمين طوال الليل.

وأوضح التقرير، أن النوم الهادئ والمتواصل يمكن أن يكون الطريقة الفعالة للتخلص من آلام المفاصل في الصباح،  حيث إن الألم يمكن أن يساهم بالتأكيد في مشاكل النوم، بعد أن تبين عن وجود علاقة بين عدد ساعات النوم التي حصلت عليها والألم الناتج من التهابات المفاصل.

وتوصل الباحثون بالمؤسسة أن مرضى هشاشة العظام أكثر عرضة لتجربة آثار جانبية أوسع من قلة النوم، بما في ذلك الاكتئاب والمزيد من الإعاقة، كما تشير البيانات إلى أنه عند حصولك على قدر كافى من النوم قد يؤدى إلى مزيد من الأعراض المؤلمة وتفاقم الحالة المرضية.

وأكدت الدراسة أن الحرمان من النوم مرتبط بزيادة في علامات الالتهاب التي يتم قياسها في الدم، فمن الممكن أن تؤدي الاستجابة الالتهابية الحادة للحرمان من النوم إلى مشاكل طويلة الأمد، نظرًا لارتباط الألم والنوم بزيادة تعرضك للالتهابات داخل الجسم، الالتهاب، لذا فقد يكون الخيار الأفضل هو علاج الأرق  للمساعدة في التغلب على الم المفاصل.

وأشار التقرير إلى أهمية النوم والذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت كل يوم، مع تجنب استهلاك الكافيين في الساعات التي تسبق وقت النوم، مع تجنب ممارسة الأنشطة المحفزة أثناء النوم مثل استخدام الأجهزة الإلكترونية أو مشاهدة فيلم، الأمر الذى يساعدك على مواجهة الأرق وصعوبة النوم.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟