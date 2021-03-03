وكالة الرأي الفلسطينية تأكيد أول إعصار فضائى فوق القطب الشمالى.. اعرف التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية كيف يؤدى الأرق ومشاكل النوم الى زيادة آلام التهابات المفاصل؟ وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف كائنات مجهرية محمية من تأثير العوامل الفضائية وكالة الرأي الفلسطينية بيع لوحة مراكش لتشرشل بثمانية ملايين يورو وكالة الرأي الفلسطينية هل يمكن أن ينتشر "كوفيد -19" من لحوم الحيوانات البرية المجمدة؟ وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة جزئياً والحرارة أدنى من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية "انقطاع النفس الانسدادي النومي" شائع لدى من يعانون من مشاكل في الذاكرة وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق أول مركبة جوية قتالية بدون طيار أسرع من الصوت فى العالم وكالة الرأي الفلسطينية إطلاق أوّل ساعة ذكية بنمط رياضي خاص لكرة القدم.. هذه خصائصها! وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام" تشارك بالورشة التدريبية لحماية الانتخابات
أخبار » عجائب وطرائف

تأكيد أول إعصار فضائى فوق القطب الشمالى.. اعرف التفاصيل

03 آذار / مارس 2021 09:03

تأكيد أول إعصار فضائى فوق القطب الشمالى..
تأكيد أول إعصار فضائى فوق القطب الشمالى..

أكد العلماء وجود أعاصير فضائية بعد ملاحظات بعض الإلكترونات التي تمطر في الغلاف الجوي العلوي للأرض، حيث أصدر فريق بقيادة جامعة شاندونج في الصين هذا الإعلان بعد تحليل كتلة دوامة بعرض 621 ميلًا من البلازما رصدت مئات الأميال فوق القطب الشمالي، وتُظهر الملاحظات بقعة شفقية كبيرة على شكل إعصار مع مركز تدفق صفري تقريبًا وتدفق بلازما أفقي دائري قوي، وكلها موجودة في الأعاصير في الغلاف الجوي السفلي، ولكن بدلاً من أن تمطر المياه، أمطرت الإلكترونات.
 
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تحرك الإعصار الفضائي بعكس اتجاه عقارب الساعةواستمر حوالي ثماني ساعات قبل أن ينهار.
 
ويحذر العلماء من أن مثل هذه العواصف يمكن أن تعطل أنظمة GPS، ولكنها توفر أيضًا مزيدًا من الفهم لتأثيرات الطقس في الفضاء.
 
وقال البروفيسور مايك لوكوود، عالم الفضاء في جامعة ريدينج، إن الأعاصير يمكن أن تكون ظاهرة عالمية على الكواكب والأقمار ذات المجالات المغناطيسية والبلازما.
 
وتابع: "حتى الآن، لم يكن مؤكدًا وجود أعاصير بلازما فضائية، لذا فإن إثبات ذلك بمثل هذه الملاحظة اللافتة للنظر أمر لا يصدق".
 
وترتبط العواصف الاستوائية بكميات هائلة من الطاقة، ويجب أن تنشأ هذه الأعاصير الفضائية عن طريق نقل كبير وسريع بشكل غير عادي لطاقة الرياح الشمسية والجسيمات المشحونة إلى الغلاف الجوي العلوي للأرض.
 
وتوجد حقول البلازما والمغناطيسية في الغلاف الجوي للكواكب في جميع أنحاء الكون، لذا تشير النتائج إلى أن الأعاصير الفضائية يجب أن تكون ظاهرة واسعة الانتشار.
 
كشفت الملاحظات السابقة عن أعاصير فضائية على المريخ وزحل والمشتري، تشبه الأعاصير في الغلاف الجوي المنخفض، إلى جانب الغاز الشمسي الذي يدور في أعماق الغلاف الجوي للشمس، ولعل الاكتشاف الأخير هو المرة الأولى التي يتم فيها ملاحظة إعصار في الغلاف الجوي العلوي للأرض.
 
وأوضح الفريق أن الأعاصير الفضائية تفتح قناة نقل سريع للطاقة من الفضاء إلى الأيونوسفير والغلاف الحراري، مما قد يساعد في الكشف عن تفاصيل مهمة لتأثيرات الطقس الفضائي مثل زيادة سحب الأقمار الصناعية، والاضطرابات في الاتصالات الراديوية عالية التردد، وزيادة الأخطاء في موقع الرادار والملاحة عبر الأقمار الصناعية وأنظمة الاتصالات.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟