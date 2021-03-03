عثر صيادون يمنيون على حوت ضخم نافق في عرض البحر بقرية الخيسة الساحلية، غربي مدينة عدن اليمنية ، حيث غير حياتهم جذريًا، بمجرد عثورهم عليه.

تفصيلا، رصد صيادون يمنيون جسم ضخم هائم على سطح الماء أثناء عودتهم إلى ديارهم، فعلموا حينها أنهم على موعدٍ مع الثراء، بعد أن استخرجوا كمية ضخمة من إفرازات هذا الحوت، بلغت أكثر من 430 كيلوجرامًا.

صيادون "يمنيون" يعثرون على كنز ثمين في بطن حوت نافق

ويصل سعر الكيلو الجرام الواحد من العنبر، نحو 60 ألف دولار أمريكي، غير أن الكمية التي حصل عليها الصيادون الشباب، وصلت قيمتها إلى 45 مليون ريال .

وقال الصياد الشاب نغم سعيد صالح، إن هذا الرزق الذي ساقه الله لهم، جاء لإخلاصهم في طلب الرزق الحلال، وتركيزهم في عملهم بالصيد التقليدي، رغم وجود الكثير من سفن الاصطياد الدولية التي تقتحم المياه الإقليمية لليمن، وتجرف الثروة السمكية وتؤثر على عمل الصيادين التقليديين.