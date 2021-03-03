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يوفنتوس يهزم سبيزيا بثلاثية في الدوري الإيطالي

03 آذار / مارس 2021 09:28

يوفنتوس يهزم سبيزيا بثلاثية في الدوري الإيطالي
يوفنتوس يهزم سبيزيا بثلاثية في الدوري الإيطالي

تغلب فريق يوفنتوس حامل اللقب على ضيفه سبيزيا 3/ صفر، اليوم الثلاثاء، في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

حسم يوفنتوس الفوز في الشوط الثاني حيث تقدم الاسباني الفارو موراتا بهدف في الدقيقة 62 ثم أضاف فيدريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 71 واختتم القناص البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل قبل دقيقة واحدة من النهاية.

الفوز رفع رصيد يوفنتوس إلى 49 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان الوصيف وسبع نقاط خلف إنتر ميلان المتصدر فيما توقف رصيد سبيزيا عند 25 نقطة في المركز الخامس عشر.

واهدر ريكاردو ماركيزا فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل لسبيزيا في الدقيقة الثامنة.

وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة 36 لشن أولى هجماته عبر ضربة رأس من المدافع ميريح ديميرال لكن حارس الفريق الضيف إيفان بروفيديل وقف له بالمرصاد.

ولاحت فرصة جديدة ليوفنتوس عبر تسديدة قوية من كييزا لكن بروفيديل مرة أخرى زاد عن مرماه ببراعة.

 ولم يحدث أي جديد في باقي أحداث الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

وافتتح موراتا التسجيل ليوفنتوس في الدقيقة 62 بعد تمريرة أرسلها فيديريكو بيرنارديسكي عقب دقيقة واحدة من مشاركته من على مقاعد البدلاء حيث لجأ الحكم أولا لتقنية حكم الفيديو المساعد “فار” قبل أن يقر بصحة الهدف.

وأضاف كييزا الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 71 عبر تسديدة قوية لم ينجح بروفيديل في التصدي لها.

وقبل دقيقة واحدة من النهاية أكمل رونالدو الثلاثية مستغلا تمريرة رودريغو بيتانكور.

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