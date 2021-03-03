مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

الضفة المحتلة – الرأي:

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء حملة مداهمات لعدة بلدات ومدن بالضفة الغربية المحتلة والقدس، اعتقلت خلالها عدد من المواطنين.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحامت حي العبيدات في بلدة جبل المكبر واعتقلت الشابين محمد حسن عبيدات، وهاشم أحمد عبيدات.

في السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال، منزل الشاب المقدسي إبراهيم حامد في حي وادي الجوز، بعد أن أفرجت عنه.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس في ساعات الفجر الأولى، وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب ناظم مؤيد ناظم عاشور (20 عاما).

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم جنين واعتقلت الأسيرين المحررين بسام راغب السعدي، وعبد الرحيم قاسم السعدي، بعد ان داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي بلال عبد اللطيف أبو بكر في الثلاثينيات من عمره بعد اقتحام بلدة يعبد ومداهمة منزل ذويه .