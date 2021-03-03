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15 وفاة و2017 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وغزة

03 آذار / مارس 2021 01:58

الضفة المحتلة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 15 وفاة، و2017 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1152 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 13 حالة وفاة في الضفة: "الخليل 2، نابلس 2، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 1، سلفيت 3، أريحا والأغوار 1، طولكرم 2، جنين 1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 77، الخليل 345، نابلس 270، بيت لحم 208، رام الله والبيرة 463، ضواحي القدس 121، طوباس 35، سلفيت 87، أريحا والأغوار 39، طولكرم 106، جنين 70"، قطاع غزة 196.

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 28، الخليل 291، نابلس 106، بيت لحم 34، رام الله والبيرة 323، طوباس 20، سلفيت 38، أريحا والأغوار 27، طولكرم 78، جنين 58"، قطاع غزة 149.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.2%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت الصحة أن هناك 119 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 26 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

 

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