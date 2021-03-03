بدء التسجيل لامتحان الثانوية العامة للأسرى في سجون الاحتلال

الضفة المحتلة – الرأي:

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، عن فتح باب التسجيل وتقديم الطلبات لامتحان الثانوية العامة للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي للعام 2021، ابتداءً من تاريخ 10/03/2021 ولغاية 31/03/2021.

ودعت الهيئة في بيان صحفي، ذوي الأسرى الذين يرغب أبناؤهم في التقدم للامتحان، إحضار الأوراق الثبوتية التي وتؤهل أبناءهم للحصول على شهادة الثانوية العامة، والتي تتمثل في: شهادة الصليب الأحمر الأصلية أو صورة مصدقة، شهادة الميلاد الأصلية أو صورة مصدقة، آخر شهادة مدرسية حصل عليها الأسير مصدقة حسب الأصول.

وأشارت إلى أنه يتوجب أن تتوفر الشروط التالية في كل من يريد التقدم لامتحان الثانوية العامة: - كل أسير أنهى الصف الرابع الأساسي بنجاح، ويبلغ من العمر 20 عاماً فأكثر، وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر داخل السجن قبل تاريخ 1/7/2021، بشرط أن يكون حكمه مؤبدا، أو 25 عاماً فأكثر .

- كل أسير أنهى الصف الخامس بنجاح، وعمره 20 عاماً فأكثر، وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر داخل المعتقل قبل تاريخ 1/7/2021 ، بشرط أن يكون حكمه 20 عاما فأكثر .

- كل أسير أنهى الصف السادس أو السابع أو الثامن بنجاح، ويبلغ من العمر 20 عاماً فأكثر وأتم ثلاث سنوات متواصلة، أو أربع سنوات متقطعة فأكثر قبل تاريخ 1/7/2021.

- كل أسير أنهى الصف التاسع أو العاشر بنجاح، وعمره تسعة عشر عاماً حتى تاريخ 1/7/2021، وأتم عاماً كاملاً متواصلاً أو أكثر في السجن حتى تاريخه.

- كل أسير أنهى الصف الحادي عشر بنجاح عام 2020 أو قبل ذلك، أو اعتقل وهو على مقاعد الدراسة من الصف الثاني عشر، بغض النظر عن العمر وفترة الاعتقال .

- كل أسير تقدم في الأعوام السابقة لامتحان الثانوية العامة الفلسطينية، أو ما يعادلها، بغض النظر عن العمر أو فترة الاعتقال .

ولفتت الهيئة في بيانها إلى أن كل أسير يتم الإفراج عنه قبل تاريخ 1/7/2021، لا يحق له التقدم لامتحان الثانوية العامة.