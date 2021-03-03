وكالة الرأي الفلسطينية "أبو عويمر": خدمات مستحدثة ومتنوعة للعلاج الطبيعي على مدار 14 عام وكالة الرأي الفلسطينية 69 مستوطناً يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة" تطلق الخطة الصحية الاستراتيجية حتى عام 2025 وكالة الرأي الفلسطينية 15 وفاة و2017 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة وغزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأشغال تستقبل المواطنين في قسم "قلم الجمهور" وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تلتقى بوزارة الخارجية لبحث التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية الأغا: الأوقاف تولي التعليم الشرعي مكانة كبيرة وفق رؤيتها الاستراتيجية وكالة الرأي الفلسطينية تدريب الداخلية تفتتح دورة "القائد المبدع" وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلام " يعزز تعاونه مع منتدى العلاقات الدولية للحوار لخدمة الصحفيين وكالة الرأي الفلسطينية "توجيه الشمال" يختتم برنامجًا تعبويًا لمنتسبي الداخلية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

صرف المنحة القطرية لـ100 ألف أسرة بغزة الأحد المقبل

03 آذار / مارس 2021 02:20

l3ILx
l3ILx

غزة – الرأي:

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، عن البدء بعملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأحد الموافق 07/03/2021م.

وقال رئيس اللجنة السفير محمد العمادي، إن المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأشار إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

وشدد على أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التنمية الاجتماعية بغزة، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟