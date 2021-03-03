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لجنة الانتخابات تعلن انتهاء فترة النشر والاعتراض

03 آذار / مارس 2021 04:33

غزة – الرأي:

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، إغلاقها جميع مراكز النشر والاعتراض في كافة المحافظات بالضفة الغربية وقطاع غزة، وانتهاء مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي التي استمرت ثلاثة أيام متتالية، وفقاً للمدد القانونية المعلنة للانتخابات الفلسطينية 2021.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن مكاتب اللجنة في جميع المحافظات تلقت خلال هذه المرحلة ما مجموعه 176 اعتراضاً، تركزت في معظمها على تصحيح البيانات الشخصية المدرجة في سجل الناخبين، حيث ستبَتّ اللجنة في هذه الاعتراضات حتى تاريخ السابع من آذار/ مارس الحالي وتبلغ المعنيين بهذه القرارات.

وقالت: يمكن لأي مواطن الطعن على قرار اللجنة من خلال التوجه إلى محكمة قضايا الانتخابات خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار، حيث تنظر المحكمة في الطعون وتصدر قرارها خلال خمسة أيام ويكون قرارها نهائيا، لتتوج هذه العملية بسجل ناخبين نهائي ومدقق تُجرى على أساسه الانتخابات؛ بشقيها التشريعية والرئاسية.

ويشار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون فتح باب الترشح للانتخابات التشريعية يوم 20 آذار/ مارس الجاري، وتستمر لمدة 12 يوماً، بحيث تنتهي مساء الأربعاء الموافق 31 من ذات الشهر.

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