وزارة التنمية تُحدد الفئات المستفيدة من المنحة القطرية

غزة – الرأي:

حددت وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، اليوم الاربعاء، الفئات المستفيدة من المنحة القطرية 100 دولار شهر فبراير 2021.

وأوضحت الوزارة أن الدفعة تتضمن من حصل على المنحة أقل من ١٧ مرة ، ومن حصل على ١٧ مرة ولديه ثلاثة أبناء ولا توجد أسماء جديدة.

وأشارت إلى أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

ونوهت الوزارة إلى أن عملية التوزيع ستتم بإشراف كامل من طواقمها وطواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل انتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.