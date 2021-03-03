أسير من نابلس يخضع لعملية قلب مفتوح

الداخل المحتل-الرأي:

قال نادي الأسير "إن الأسير باهر بركات عشة (43 عامًا)، من نابلس، خضع اليوم لعملية قلب مفتوح في مستشفى "إيخليوف" الإسرائيلي، بعد تدهور طرأ على وضعه الصحي".

وأوضح النادي، أن الأسير عشه نُقل يوم أمس من سجن "عسقلان" حيث يقبع، إلى مستشفى "برزلاي" لإجراء عملية قسطرة في القلب بعد تدهور وضعه الصحي، وتقرر لاحقًا نقله إلى مستشفى "إيخليوف" لإجراء عملية قلب مفتوح له، مشيرًا إلى أنه لا تتوفر معلومات دقيقة حول وضعه الصحي.

ولفت إلى أن الأسير عشه المعتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسّجن لمدة 22 عامًا، عانى مؤخرًا من تردٍ في وضعه الصحي، وجرى نقله مؤخرًا من سجن "النقب" إلى سجن "عسقلان" من أجل متابعة وضعه الصحي، إلا أن إدارة السجون ماطلت على مدار الشهور القليلة الماضية بنقله إلى المستشفى، وتقديم العلاج اللازم له، رغم معاناته الواضحة من مشاكل في القلب.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عشه، وكافة رفاقه الأسرى المرضى، الذين يواجهون أوضاعًا اعتقالية قاسية، وسياسات تنكيلية ممنهجة تنفذها إدارة السجون على مدار الساعة بحقّهم، أبرزها سياسة الإهمال الطبي.

ويذكر أن الأسير باهر عشه هو شقيق المحرر شاهر عشه، الذي أُفرج عنه مؤخرًا بعد اعتقال استمر 20 عامًا.