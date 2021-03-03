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الاحتلال يفرج عن أسيرة من مخيم جنين

03 آذار / مارس 2021 07:10

الاحتلال يفرج عن أسيرة من مخيم جنين
الاحتلال يفرج عن أسيرة من مخيم جنين

الضفة المحتلة-الرأي:

أفرجت سلطات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، عن الأسيرة أزهار يوسف قاسم (26 عاماً) من مخيم جنين المحتلة.

وذكر مدير نادي الأسير"منتصر سمور"، أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسيرة أزهار على حاجز الجلمة شمال مدينة جنين، بعد أن أمضت 21 شهراً في سجن الدامون.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت "أزهار" بتاريخ 8/6/2019، على حاجز قلنديا خلال توجهها لزيارة القدس، وتعرضت لتحقيق لأكثر من أسبوعين، قبل نقلها الى سجن الدامون.

ونوه سمور، إلى أن والدتها الحاجة خديجة قاسم (65 عاماً)، توفيت أثناء اعتقالها بعد صراع مع المرض دون تحقيق امنيتها، برؤيتها، حيث حرمت من زيارتها في الشهور الأربعة الأخيرة، لوقف برنامج الزيارات بسبب فيروس كورونا.

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