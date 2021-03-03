حماس: قرار الجنائية خطوة مهمة لمعاقبة الاحتلال

غزة – الرأي:

رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.

واعتبر المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، القرار بأنه "شجاع"، وخطوة مهمة لتحقيق العدالة وإنصاف شعبنا ومعاقبة قيادة الاحتلال على جرائمها، داعيًا المحكمة إلى مقاومة أي ضغوط محتملة يمكن أن تمنعها من إكمال مهمتها.

وأعلنت المدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية مساء الأربعاء، عن فتح تحقيق في جرائم مرتكبة بالضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة.

وذكر موقع "والا" العبري أن القرار يشمل البدء بالتحقيق في جرائم ارتكبت ابتداءً من 13 تموز/يوليو 2014.

ولم يذكر الإعلان "إسرائيل" بالاسم، لكنه طلب من الأطراف ذات الصلة الإعلان إذا ما كانوا معنيين بالتحقيق مع مواطنيهم بأنفسهم على ضوء الشبهات الموجهة تجاههم.