استمرار تأثير المنخفض الجوي وأجواء باردة

رام الله - الرأي:

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد اليوم الخميس، بالمنخفض الجوي، ويبقى الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات الليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويكون الجو هذه الليلة غائماً جزئياً وبارداً، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة فوق بعض المناطق، والرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وأشارت دائرة الأرصاد إلى أن الجو يكون غداً الجمعة غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا في المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو السبت الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو ربيعيا ولطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والأحد، يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو ربيعيا ولطيفا في المناطق الجبلية حارا نسبيا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة لمعتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول في الأودية خاصة في المناطق الشرقية، والتزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.