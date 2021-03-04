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إصابة ثلاثة شبان في الخليل واعتقالات في جنين ونابلس

04 آذار / مارس 2021 08:15

بيت لحم-الرأي:

أصيب 3 شبان بالرصاص الحي، فيما اعتقل 4 عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل المحتلة، فجر اليوم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، فتى وشابين من بيت لحم، أحدهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، الأسير المحرر والناشط أحمد محمود صلاح (46 عاما)، وابن شقيقته أحمد حسن ناجي صلاح (20 عاما) من بلدة الخضر جنوبا، وتامر رائد حمامره (16 عاما) من قرية حوسان غرباً، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي جنين داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلاً في بلدة اليامون غرب جنين، واستولت على مولد كهربائي.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الإحتلال داهمت منزل المواطن رائد صلاح أبو الحسن واستولت على مولد كهربائي.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، اقتحامها مدينة ومخيم جنين .

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة ومخيمها وداهمت عدة أحياء وسط اطلاق القنابل الصوتية في خطوات إستفزازية، كما كثفت من تواجدها العسكري ونصب الحواجز في محيط المحافظة .

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة احتلالية اقتحمت بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، وداهمت عددا من المنازل واعتقلت ثلاثة مواطنين وهم مفيد محمد شهاب (28 عاما)، وخالد نادي عازم (21 عاما)، وشاهر عرفات كايد (18 عاما) .

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