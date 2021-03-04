شرطة المرور: وفاة فتى في حادث سير غرب غزة

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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04 آذار / مارس 2021 08:26
غزة- الرأي:
أعلنت شرطة المرور بغزة، وفاة فتى إثر حادث سير غرب مدينة غزة.
وأوضحت شرطة المرور أن الفتى أمجد أحمد أبو دية (15 عاما)، توفي إثر صدمه مركبة من نوع بسات على شارع الرشيد في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة.
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