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التعليم تقرر إعادة النظر في الأجزاء المحذوفة من منهاج التوجيهي

04 آذار / مارس 2021 08:58

غزة- الرأي:

قالت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، إنه وفي ظل متابعتها الحثيثة لحالة الترقب بخصوص الأجزاء المحذوفة من منهاج الثانوية العامة، تقرر إعادة النظر في الجزء المحذوف لبعض المباحث وتعديله بما يتوافق مع الظرف الحالي للطلبة والوقت المتبقي للاستعداد للامتحانات النهائية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، أنه تم التواصل مع "الإخوة في الضفة الغربية" لمراجعة النشرة الخاصة بالأجزاء المحذوفة لتتناسب مع الوقت المتاح للدراسة في المباحث الدراسية المختلفة. وقد تقرر أن تقرر إعادة النظر في الجزء المحذوف لبعض المباحث وتعديله بما يتوافق مع الظرف الحالي للطلبة.

وطمأنت الوزارة طلبة التوجيهي الأعزاء فيما يتعلق بنشرة المحذوف من المنهاج، متمنية لهم التوفيق والنجاح.

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