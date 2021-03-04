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دراسة: إدمان الهواتف الذكية يسبب الأرق وصعوبة فى النوم

04 آذار / مارس 2021 09:06

دراسة: إدمان الهواتف الذكية يسبب الأرق وصعوبة فى النوم
دراسة: إدمان الهواتف الذكية يسبب الأرق وصعوبة فى النوم

كشفت دراسة صادرة عن  كلية كينجز لندن، أن إدمان الهواتف الذكية يؤثر على جودة النوم للأشخاص الذين يستخدمون هواتفهم باستمرار قبل الخلود الى النوم، حيث تبين أن الإفراط في الاستخدام يرتبط بمشاكل النوم والتعب أثناء النهار، طبقا لما ورد في شبكة CNN.

وقال الباحثون إن استخدام الهواتف الذكية ارتفع بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما، حيث توصلت الدراسة إلى أن ما يقرب من 40% من طلاب الجامعة يعانون من إدمان الهواتف الذكية، حيث تبين أيضا زيادة استخدام الهاتف المحمول بعد الساعة الواحدة صباحا مما يزيد من خطر الإصابة بثلاثة أضعاف من مشاكل النوم.

وكشفت الدراسة أن الطلاب الذين أبلغوا عن استخدامهم العالي للهواتف المحمولة أفادوا أيضًا بمشاكل في الأرق وصعوبة بالنوم، حيث وجدت أن الإفراط في استخدام الهواتف الذكية في الليل مرتبط بمشاكل النوم وتقليل مدة النوم والتعب أثناء النهار.

وأكدت الدراسة أن أولئك الذين يستخدمون هواتفهم بعد منتصف الليل أو يستخدمون هواتفهم لمدة 4 ساعات أو أكثر يوميًا في خطر كبير، ويتعرضون الى العديد من الأمراض التي تتعلق بضعف البصر وضباب الرؤية.

وأوضحت الدراسة أن هناك أعراض عديدة تكشف اصابتك لإدمان الأجهزة الذكية والانترنت أهمها عدم الاستغناء عنه في ظل انشغالك بالمناسبات الاجتماعية، حيث أوصى الباحثون بتجنب استخدامه لساعات طويلا واتباع بعض العادات التي تجعلك تقلع عن إدمانه خلال فترة قصيرة من خلال بعض الخطوات:

1.قم بإيقاف تشغيل هاتفك في أوقات معينة من اليوم ، مثل عندما تحضر الاجتماعات ، أو تتناول العشاء ، أو تلعب مع أطفالك ، وأثناء القيادة.

2. تجنب استخدامه على فترات زمنية مدتها 15 دقيقة في أوقات محددة من اليوم عندما لا يؤثر ذلك على العمل أو الحياة الأسرية.

3.حاول استبدال وقت جهازك الذكي بأنشطة صحية مثل التأمل أو التفاعل مع أناس حقيقيين.

4 ـ حاول الاستغناء عن هاتفك قبل الخلود الى النوم.

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