مستشفى النصر يناقش حالة رضيع يعاني من مشكلة بالأمعاء الدقيقة

غزة- الرأي

ناقش الطاقم الطبي بمستشفى النصر محاضرة علمية لحالة مولود يعاني من اسهال مستمر بعد الولادة لعدة أيام رغم استخدام العديد من أنواع الحليب الخاصة بسوء الامتصاص دون أي استجابة.



كما وتم اجراء العديد من الفحوصات إلى أن تأكد التشخيص من خلال فحص جيني " WES " وهو مشكلة عيب خلقي في الأمعاء الدقيقة تؤدي إلى تغير في الشكل الميكروسكوبي للأمعاء مما يؤدي إلى سوء امتصاص شديد.



ويعتبر المرض من الأمراض النادرة ولا يوجد أي علاجات ناجحة باستثناء زراعة الأمعاء.



ألقى المحاضرة د. أسامة محجز وبإشراف الدكتورة شيرين عابد رئيسة قسم الحضانة وبحضور الدكتور مصطفى الكحلوت مدير المستشفى ورؤساء الأقسام الطبية وأعضاء اللجنة العلمية وأطباء البورد والامتياز.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن نشاطات اللجنة العملية بالمستشفى والنشاطات العلمية لبرنامج البورد الفلسطيني لطب الاطفال.