تعرف على استعدادات جيش الاحتلال للحرب المقبلة بغزة

الداخل المحتل-الرأي:

كشفت القناة الثانية عشر العبرية، مساء اليوم الخميس، عن تدريبات جديدة أجراها جيش الاحتلال مؤخرا، تحاكي وقوع حرب في قطاع غزة.

وقال المراسل العسكري للقناة، "نير دفوري"، "إن الجيش كشف عن تدريبات أجراها مؤخرا، استعدادا للقتال بالمناطق المأهولة بالحرب القادمة بقطاع غزة".



وذكر، أن الجيش أجرى تدريبات خاصة للضباط، للتعامل مع قدرات حماس في القتال، تحديدا في مجال الضبط والسيطرة، واطلاق الصواريخ المكثف، والقتال تحت الأرض.



ولفت إلى أن الحرب القادمة في غزة ستكون بمناطق مأهولة، ووسط الألغام، والمتفجرات والأنفاق، مشيرًا إلى أن الجيش حاكى في تدريباته الأخيرة، شكل المعارك العملية في الحرب القادمة بالقطاع.