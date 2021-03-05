الاحتلال يصادق على بناء مصعد للمستوطنين بالمسجد الإبراهيمي

فلسطين المحتلة - الرأي

صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي المركزية، على رخصة البناء المتعلقة بإقامة مصعد للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل.

واعتبر مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان أن قرار الاحتلال يأتي ضمن سياسة الاحتلال الهادفة لتهويد المسجد الإبراهيمي.

ولفت حمدان إلى أن الاحتلال يدعي أن الهدف من إنشاء المصعد إنساني، لكنه قرار استيطاني يهدف إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من ساحات ومرافق المسجد، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.

وكان محامو لجنة الإعمار انتزعوا في العاشر من الشهر الماضي أمرا احترازيا من المحكمة ذاتها بمنع تنفيذ رخصة البناء لحين البت بشكل نهائي في القرار.

وأوضح محامي لجنة الإعمار توفيق جحشن أن "المحكمة المركزية" عقدت جلسة أمس الأربعاء، حيث تقدم محامو لجنة الإعمار بدفوعهم القانونية ضد عملية البناء، وكان لتغير قضاة المحكمة أثر واضح على القرار.

وأكد "جحشن" أن القرار استيطاني يحاول الاحتلال تغليفه بالطابع الإنساني، حيث اعتمدت المحكمة المخططات والخرائط المقدمة من قبل "النيابة"، والتي تشير إلى الاستيلاء على ما يقرب 300 متر مربع من ساحات المسجد ومرافقة لغرض إقامة هذا المصعد.

وقال: "سنتوجه بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار وبطلب لتجميده".

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والجماعات الاستيطانية تنفيذ مشاريع تهويدية خطرة في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل.