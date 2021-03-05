وفاة وإصابات جديدة بـ"كورونا" في المغتربين الفلسطينيين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل وفاة وإصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين أمس الخميس.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن عدد الوفيات الإجمالي في صفوف المغتربين ارتفع إلى 377 حالة وفاة وعدد الإصابات إلى 13297 إصابة منذ بدء انتشار الوباء.

وأفادت السفارة لدى جمهورية التشيك بتسجيل أول وفاة بفيروس "كورونا" في صفوف المغتربين للمواطن فريد خليل (49 عاما).

وذكرت السفارة لدى البرازيل بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الإصابات إلى 19 إصابة، فيما سجلت 9 حالات وفاة سابقة.