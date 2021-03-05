غزة: حالتا وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و146 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية، أنها أجرت خلال نفس الفترة 2001 فحصاً مخبرياً، فيما أكدت تعافى 137 مصاباً.

وبينت أن إجمالي تراكمي الإصابات منذ بدء الجائحة أصبح 55 ألفاً و928، وحصيلة الحالات النشطة حالياً 1834، ومجمل المتعافين 53 ألفاً و536.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات أصبحت 558 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المشفى 56 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة 30.