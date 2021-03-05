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مواجهات ومسيرة رافضة لإقامة بؤرة استيطانية شرق رام الله

05 آذار / مارس 2021 04:15

رام الله - الرأي

اندلعت مواجهات بعد صلاة الجمعة اليوم، في المنطقة الشرقية من قرية دير جرير شرق رام الله، مع قوات الاحتلال ، دون وقوع إصابات.

وذكرت مصادر إعلامية أن قوات الاحتلال منعت المسيرة الأسبوعية التي وصلت لمنطقة قريبة من جبل الشرفة شرق القرية، من وسط دير جرير وشارك فيها العشرات رفضًا لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي جبل الشرفة شرق القرية، ما أدى لاندلاع مواجهات هناك، دون وقوع إصابات.

ويواصل أهالي دير جرير مسيراتهم الأسبوعية رفضًا لإقامة بؤرة استيطانية منذ أشهر فوق أراضي جبل الشرفة، ويؤكدون على مواصلة مسيراتهم حتى تتم إزالة تلك البؤرة الاستيطانية.

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